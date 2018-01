Crer ganha novo centro de diagnóstico, em Goiânia

Foi inaugurado na manhã desta segunda-feira (15) o novo prédio do Centro de Diagnóstico do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer). A estrutura, a terceira expansão física da unidade que é vinculada à Secretaria Estadual de Saúde (SES), recebeu o nome de Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, uma homenagem ao Arcebispo Emérito de Goiânia, que morreu em fevereiro de 2017, aos 91 anos.

Com uma área de 3,5 mil metros quadrados, o novo prédio do Crer possui cinco pavimentos. No local funcionará o Laboratório de Análises Clínicas para prevenção, diagnóstico e monitoramento de doenças com acompanhamento terapêutico, além de exames de Neurofisiologia, Neuromodulação, Eletrocardiograma, Espirometria, Urodinâmica, além de três salas com equipamentos de Ultrassom. Outra novidade é a instalação de um novo aparelho de Raio X com fluoroscopia (equipamento telecomandado através de controle remoto). No novo ambiente terá ainda a ampliação de exames de oftalmologia e terapias de estimulação visual e a Central de Laudos da Imaginologia e o Centro de Estudos.

Localizado no Setor Negrão de Lima, em Goiânia, o Crer funciona há 15 anos com serviços de reabilitação das quatro modalidades de deficiência: física, auditiva, visual e intelectual. São cerca de 1.6 mil pessoas atendidas por dia e 126 mil procedimentos realizados por mês.

A solenidade de inauguração da nova área contou com as presenças do governador Marconi Perillo e do secretário estadual de Saúde, Leonardo Vilela.