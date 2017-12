Cratera surge após rompimento de caixa receptora no Setor Leste Vila Nova

Uma cratera se abriu na Rua 802, no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia, por conta do rompimento parcial de uma caixa receptora de distribuição de drenagem pluvial . O local havia sido reparado há pouco tempo voltou a dar problemas com a chuva desta quinta-feira (14), agora em maior proporção.

Operários da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) chegaram cedo ao local para reparar o dano no asfalto, mas disseram que dependiam da Saneago para consertar o vazamento. "Só podemos fazer o aterramento e consertar o asfalto após a chegada da Saneago", comentou um dos operários.

Em nota, a Saneago informou que a galeria pluvial é de responsabilidade da Prefeitura. De acordo com o órgão, a Seinfra já foi acionada e somente após a conclusão da obra é que poderá realizar os reparos necessários.