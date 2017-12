'Correria, gritos, mães desesperadas pelas crianças': testemunha relata momentos após queda de tenda

A queda da tenda principal da festa de fim de ano da empresa AudioMix, na Estância Villa Mix, na GO-020, em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, na tarde desta terça-feira (26), pegou quem estava no local de surpresa.

"Era uma estrutura muito bem montada. Ninguém esperava aquilo", disse, ao POPULAR, um funcionário que trabalhava na confraternização e que preferiu não ser identificado.

O tempo nas proximidades de onde o evento estava sendo realizado ficou fechado durante boa parte da tarde, até que a chuva forte, acompanhada de rajadas de vento, causou os estragos. "Foi tudo muito rápido. Eu só vi ela (a tenda) caindo. Ainda teve uns 10 minutos de chuva forte e depois a água parou", disse a testemunha, que relatou ainda a situação após o desabamento da estrutura metálica. "Muita correria, gritos, as mães desesperadas pelas crianças".

Segundo o Corpo de Bombeiros, 10 pessoas ficaram feridas, nenhuma com gravidade. Duas foram levadas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Senador Canedo, três foram socorridas de forma particular. Ainda não há informações sobre os outros cinco feridos confirmados pela corporação. A reportagem tentou contato com a empresa, mas ainda não obteve resposta.