Corpos de dois trabalhadores soterrados são resgatados em Abadiânia

Atualizado às 18h20

Dois homens, um de 20 anos e outro de 22, que trabalhavam na construção de um silo em Abadiânia, a 85 quilômetros de Goiânia, morreram após um deslizamento de terra na obra, na manhã desta terça-feira, 30.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Anápolis começou a realizar o resgate por volta das 10 horas. O primeiro corpo foi encontrado cerca de 13h30 e o segundo às 15h30 horas. Os profissionais utilizaram uma retroescavadeira e ferramentas, como pás e enxadas, para fazer as buscas.

Segundo informações repassadas aos bombeiros, a dupla de trabalhadores verificava o fundo de um buraco de mais de seis metros de profundidade e quatro de diâmetro, quando foram surpreendidos pelo soterramento.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis. Três viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram no local, também houve apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Militar (PM).