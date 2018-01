Corpos de crianças que desapareceram na Prainha são encontrados

Os corpos de duas crianças, uma de cinco e outra de seis anos, que desapareceram neste sábado (27), foram encotrados hoje por volta das 6 horas. As duas desapareceram às margens do Rio Tocantins em um local conhecido como Prainha, em Porto Nacional.

Segundo os Bombeiros, a mãe do menino, que estava no local com as crianças, acabou cochilando. Quando ela acordou, não as viu mais. O caso aconteceu por volta das 16 horas.

A corporação informou ainda, que durante a noite do sábado, foram feitas buscas e divulgadas informações, já que ainda não era certeza se as crianças haviam entrado na água.

Já na manhã deste domingo, equipes, por volta das 5 horas, iniciaram as buscas no rio. O corpo da menina foi encontrado cerca de 30 minutos após o inicio das buscas e do menino depois de mais 15 minutos. Os corpos estavam na água a cerca de 30 metros da areia, a uma profundidade de 1,5 metro.

Os corpos estão no Instituto Médico Legal (IML) de Porto Nacional.