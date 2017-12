Corpo do secretário de Goianésia foi encontrado no banco de passageiros de carro oficial

Atualizada às 12h58

O corpo do vereador licenciado do PMDB e secretário de Desenvolvimento Econômico e Social de Goianésia, município a 200 quilômetros de Goiânia, Wilson Portilho da Cunha, foi encontrado por volta da 8 horas de hoje na GO-230, entre o distrito de Cirilândia e a cidade de Rianápolis. As informações são da Rádio Itajá, emissora da Fundação Jalles Machado. O secretário estava desaparecido desde a noite de segunda-feira.

O último contato com Wilson Portilho foi feito pelo motorista de sua pasta, João Pacheco, que o acompanhou durante toda a tarde no veículo da prefeitura, uma Saveiro branca, plotada com o emblema da administração municipal. Por volta das 19h40, após uma ida à propriedade rural do secretário, o motorista ficou em casa, mas Wilson Portilho avisou que ficaria com o veículo até o dia seguinte. Depois disso, não foi mais visto e nem atendeu as ligações de familiares, amigos e da polícia.

Ao passar pela rodovia para trabalhar numa fazenda nas proximidades de Cirilândia, distrito de Santa Isabel, o tratorista José Reis dos Santos viu o corpo de uma pessoa no banco do passageiro da Saveiro inclinado para fora. Ele imaginou que o carro estava com problemas mecânicos. Mais tarde, já no trator, ele notou que algo estava errado. O trabalhador será ouvido amanhã pela Polícia Civil.

À frente das diligências, o delegado Marco Antônio Zenaide Maia Jr., coordenador da 15ª Regional da Polícia Civil, ainda não se manifestou sobre o que pode ter ocorrido, mas na sede da delegacia a informação é de que foi descartada a possibilidade de suicídio. Wilson Portilho, que nasceu em Goianésia, era muito conhecido e querido na região. Considerado de boa índole e aparentemente sem inimigos, sua morte tem sido lamentada pelas redes sociais.

Agropecuarista, ex-presidente do Sindicato Rural do município, ex-secretário de Agricultura, Wilson Portilho foi reeleito vereador nas últimas eleições pelo PMDB, mas se afastou do mandato para assumir o cargo na prefeitura a convite do prefeito Renato Menezes de Castro, do mesmo partido. “Ele parte deixando muitas lições de amor, amizade, profissionalismo, ética e humildade”, diz a nota assinada pelo prefeito, publicada no site da administração de Goianésia.

O diretório regional do PMDB, presidido pelo deputado federal Daniel Vilela, também lamentou a morte de Wilson Portilho. “Ele era um amigo leal e construiu uma importante história no PMDB”, diz a nota do partido em Goiás.

O secretário deixa a mulher, Luciene Maria da Silva, e dois filhos, Wilson Portilho Júnior e Vinícius Eduardo. Na manhã de hoje, logo ao ser informado da morte de Wilson Portilho, o prefeito de Goianésia permaneceu ao lado da família.