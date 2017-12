Corpo de taxista que estava desaparecido é encontrado em Itumbiara

O corpo do taxista José Carlos de Souza foi encontrado na tarde desta quinta-feira (28) em um canavial, em Itumbiara, no Sul do Estado. A Polícia Militar (PM) disse que o motorista tinha saído para fazer uma corrida por volta das 22h da noite anterior, quando foi vítima de um assalto em Santa Helena e não foi mais visto.

Nesta manhã, o cartão de crédito do taxista teria sido usado em uma farmácia em Bom Jesus de Goiás. Depois do fato, a polícia encontrou três adolescentes suspeitos em um posto de combustíveis com os documentos e objetos pessoais da vítima.

Ainda conforme a PM, eles informaram que levaram o taxista até um canavial e o mataram a pedradas. O trio foi apreendido e conduzido à delegacia do município.