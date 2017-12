Corpo de secretário de Goianésia é encontrado com tiro na cabeça dentro de carro oficial

O corpo do vereador licenciado e atual secretário de Desenvolvimento Econômico e Social de Goianésia, Wilson Portilho da Cunha, 48 anos, foi encontrado com um tiro na cabeça, na manhã desta quarta-feira (6), no distrito de Cirilândia, município de Santa Isabel, a 30 km de Goianésia. Ele estava desaparecido desde a noite de segunda-feira (4), após deixa sede da prefeitura na companhia de um servidor.

À frente das diligências, o Marco Antônio Zenaide Maia Jr. ,coordenador da 15ª Regional da Polícia Civil não atendeu as ligações do POPULAR para dar mais detalhes do que ocorreu. De acordo com dados obtidos junto à prefeitura, o corpo foi localizado dentro do carro da prefeitura, plotado com o emblema da administração local, no qual o secretário foi visto pela última vez.

Wilson Portilho tinha visitado sua fazenda na zona rural do município e depois passou pela prefeitura. Ele teria deixado a sede do governo de Goianésia na companhia de um servidor que foi deixado em casa por ele por volta de 19 horas. Ambos ocupavam o veículo Saveiro branco, placa NKP 3356, que pertence à prefeitura. Embora o secretário tenha comunicado à família que estaria indo para casa, ele não apareceu.

O prefeito Renato Menezes de Castro, do PMDB, está na casa do secretário reunido com sua mulher Luciene Maria da Silva. Natural de Goianésia, Wilson Portilho era agropecuarista, pai de Wilson Portilho Júnior e Vinícius Eduardo, presidiu o Sindicato Rural do município e já foi titular da Secretaria de Agricultura local. Eleito vereador pelo PMDB nas últimas eleições, deixou o cargo em 2016 para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social.