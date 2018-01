Corpo de rapaz sequestrado em Caldas Novas é encontrado às margens da GO-213

O corpo de Lucas Resplandece dos Reis, de 22 anos, sequestrado na noite de sexta-feira (12), no setor Jardim Serrano, em Caldas Novas, foi localizado na manhã deste sábado (13), com dezenas de perfurações de tiros, às margens da GO-213, na altura do km 68, saída para Ipameri.

De acordo com a Polícia Civil (PC), quatro homens armados, encapuzados e com coletes balísticos renderam o jovem, que conduzia uma bicicleta, e o colocou em um VW Gol preto. Câmeras de monitoramento de uma boate registraram a ação.

A vítima foi encontrada pela polícia com vários ferimentos provocados por tiros. Próximo do corpo, a PC encontrou cápsulas calibre 380. A corporação informou que a vítima tinha passagem por tráfico, roubo e receptação.

Segundo a TV Anhanguera, há relatos que um traficante local teria dito ao jovem, que não o queria no setor, pois estava devendo dinheiro de drogas. Ainda segundo a investigação, a ordem para matar Lucas pode ter partido de dentro do presídio.