Corpo de rapaz de 24 anos que se afogou no Rio Uru ao salvar sobrinha é encontrado

O corpo de Marcelo Luiz da Silva, de 24 anos, que se afogou no domingo (26), no Rio Uru, em Heitoraí, foi encontrado na manhã desta terça-feira (28), por equipes do Corpo de Bombeiros de Anápolis e Itaberaí que trabalharam nas buscas. O IML foi acionado.

O jovem estava no local em companhia de familiares, mas desapareceu depois de salvar uma sobrinha de 14 anos, que estava se afogando.

Segundo o tenente Eliezer Maciel, do Corpo de Bombeiros de Itaberaí, choveu muito no domingo no local onde Marcelo se afogou e o remanso onde a família se encontrava deve estar neste momento com cerca de 5 metros de profundidade.