Corpo de motociclista levado por enxurrada é encontrado e identificado

O corpo do motociclista que desapareceu na enxurrada durante a chuva na noite de hoje (29) foi encontrado e identificado como Rodrigo Teixeira Chaves, de 42 anos. O incidente aconteceu na Avenida 3ª radial, no setor Pedro Ludovico. A vítima foi puxada pela correnteza ao tentar atravessar a via, que estava alagada.

O corpo foi encontrado preso a galhos nas margens do córrego Botafogo, a 300 metros de onde foi visto pela última vez. Foram acionados o Instituto Médico Legal (IML) e a empresa em que a vítima era contratada.

Segundo os Bombeiros, Rodrigo estava a caminho de casa após o expediente, de forma que a ocorrência pode ser considerada acidente de trabalho. A empresa está sendo encarregada de informar aos familiares e recolher os pertecences do funcionários.