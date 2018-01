Corpo de Lorraine será sepultado nesta segunda-feira em Abadiânia

O corpo da cabeleireira Lorraine Fernandes, de 32 anos, será sepultado no cemitério de Abadiânia, na região do Entorno do Distrito Federal, na tarde desta segunda-feira (22). Ela foi encontrada morta em canavial na última terça-feira (16) após 20 dias desaparecida. O ex-marido de Lorraine, Rogério Trindade do Couto, de 38, foi preso suspeito de ser o mandante do crime. Segundo o delegado de Inhumas, Humberto Teófilo, o homem não aceitava o fim do relacionamento.

De acordo com as investigações, Rogério contratou Dioy Belarmino dos Reis, de 18, e ex-funcionário do supermercado do atual marido de Lorraine para matá-la. A vítima foi assassinada no mesmo dia em que sumiu. O executor e o mandante foram presos e serão indiciados por homicídio qualificado (feminicídio), sequestro, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma.

Ainda de acordo com as investigações, o atual marido de Lorraine, o empresário Marcos Medeiros, também conhecido como Marquinhos, seria o próximo alvo de Rogério.

O carro dela, um Honda Civic, foi encontrado no mesmo dia do desaparecimento, em 26 de dezembro, mas o corpo foi localizado somente ontem, em um canavial. O executor foi localizado em Mozarlândia.