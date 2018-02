Foi encontrado, na tarde de hoje (12), o corpo de um homem que se afogou no Lago Corumbá IV, em Alexânia, no entorno do Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros disse que a vítima pilotava um barco de pesca quando fez uma manobra brusca. Ele caiu na água e se afogou.

O pescador não usava nenhum tipo de equipamento de segurança. As buscas começaram na noite de ontem (11). O corpo foi encontrado submerso pela equipe de mergulhadores dos bombeiros.