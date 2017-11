O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na Rua A, no setor Leste Vila Nova, em Goiânia.

De acordo com a Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), a vítima foi morta na madrugada desta quinta-feira (23), com uma facada no pescoço e duas nas costas. A Polícia Civil informou ainda que as características do homem são de um morador de rua e ele estava sem documentos.

A Rua A chegou a ser interditada por causa do crime, mas já foi liberada para o tráfego de veículos.