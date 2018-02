Corpo de empresário é encontrado em carro abandonado em Luziânia

O empresário Alan Meireles Palhares, de 36 anos, morreu na noite da última sexta-feira (9) em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), na Região Leste goiana. Seu corpo foi encontrado dentro de um veículo, que estava com as portas abertas, em uma estrada na zona rural do município.

De acordo com a Polícia Civil (PC), um homem que passava pela via comunicou a corporação sobre o ocorrido após estranhar o fato de as portas do carro estarem abertas. Ao se aproximar, ele viu o corpo de Alan atingido por vários tiros.

Os indícios, segundo o delegado Danillo Martins Ferreira, responsável pelo caso, são de execução, já que nenhum pertence do empresário foi levado. As investigações buscarão informações sobre a vida de Alan para que a motivação do crime e o autor do homicídio sejam descobertos.

Familiares e amigos de Alan, além de testemunhas serão ouvidas pela PC. O local do crime e o veículo já foram periciados.