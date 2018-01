Corpo de Bombeiros inaugura nova sede em Goiânia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás inaugurou, na manhã desta segunda-feira (22), a nova sede da corporação em Goiânia. O prédio, localizado na esquina da Rua-206 com a Rua C-231, no Jardim América, abrigará o comando geral CBMGO, assim como as áreas administrativas, além de um quartel operacional para atender região, equipado com veículos de combate a incêndio em edifícios de grande porte e unidades de resgate pré-hospitalar.

Construído em 18 meses, o prédio de 2,6 mil m² e com três pavimentos custou R$ 7,3 milhões. A obra foi financiada pelo Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do CBMGO.

A solenidade de inauguração contou com a presença do governador Marconi Perillo, do vice-governador José Eliton e do comandante geral do CBMGO, Coronel Carlos Helbingen Júnior. Quem visitar o local encontrará uma exposição permanente de uma viatura histórica. Segundo os Bombeiros, trata-se de uma homenagem à memória de todos os que ajudaram a construir o CBMGO.