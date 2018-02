Corpo de Bombeiros descarta que avião tenha caído em São Miguel do Araguaia

Após 16 horas de buscas, o Corpo de Bombeiros descartou que uma aeronave tenha caído em uma fazenda do município de São Miguel do Araguaia. De acordo com o tenente Luiz Fernando Pereira do Nascimento, a equipe chegou à conclusão que um avião voou baixo na região e, com isso, moradores interpretaram que teria caído.

“Nós acionamos as buscas com base nestes relatos. O local apontado é de difícil acesso. Conversamos com responsáveis por aeroportos da região e rastreamos a aeronave que havia voado no horário indicado pelas testemunhas. Nós a encontramos estacionada em uma fazenda”, afirma o tenente.

Ainda segundo Nascimento, as buscas foram feitas por terra e com a ajuda de um drone. A informação que o Corpo de Bombeiros tinha era de que duas pessoas estavam na aeronave, que tinha como destino a cidade de Nova Crixás. Todas as suspeitas foram descartadas.