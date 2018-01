Corpo de Bombeiros continua buscas por jovem desaparecido no lago Corumbá IV, em Goiás

O Corpo de Bombeiros continua a procura por um jovem de 27 anos que desapareceu no Lago Corumbá IV, na Fazenda São Bernardo em Alexânia, na Região Central do Estado, na tarde de sábado (20). Familiares contaram para a corporação que, após um mergulho, ele não retornou à superfície. Uma equipe de mergulhadores do quartel de Anápolis auxilia nas buscas.

O jovem e os familiares estavam no local a passeio. Ele foi visto pela última vez por volta das 14h40 de sábado. Os Bombeiros discutem, nesta segunda-feira (22), uma nova estratégia para tentar encontrar o desaparecido. Segundo eles, a grande extensão do lago dificulta as buscas.