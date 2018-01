Corpo é encontrado próximo ao Centro de Treinamento do Vila Nova, em Goiânia

Um corpo foi encontrado no Setor Santa Genoveva, próximo ao Centro de Treinamento do Vila Nova, em Goiânia, na manhã desta quinta-feira (11). A vítima do sexo masculino não portava documentos e há indícios de que era morador de rua, segundo informou a Polícia Militar.

De acordo com a PM, o vigilante noturno do CT, na troca de plantão, comentou com um colega que havia ouvido tiros durante a madrugada. O segurança encontrou o corpo enquanto fazia uma ronda de rotina e acionou a polícia.

A Polícia Técnico-Científica já periciou o local e o Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo.