Corpo é encontrado enterrado em quintal de casa em Aparecida de Goiânia

Um corpo foi encontrado no quintal de uma casa no Residencial Caraíba, em Aparecida de Goiânia, na tarde desta segunda-feira (22). A Polícia Civil chegou até o local após uma denúncia anônima. O Corpo de Bombeiros foi acionada para auxiliar no resgate do corpo que estava enterrado e em estado de decomposição.

A suspeita é que se trate do corpo de uma mulher, pois estava de calcinha e sutiã. O cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e irá passar por exames que atestarão as causas da morte.

Além do Corpo de Bombeiros, a Delegacia de Homicídios do município e peritos da Polícia Técnico Científica perícia estiveram no local.