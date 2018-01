Corpo é encontrado com marcas de tiros na BR-153, em Hidrolândia

Um corpo foi encontrado no acostamento da BR-153, próximo a Hidrolândia, na região central do Estado. Usuários da via ligaram para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e informaram sobre o cadáver, que apresenta marcas de tiros.

A PRF acionou a concessionária do trecho, que enviou uma equipe para o quilômetro 532. A equipe da concessionária constatou o óbito e informou a PRF que enviou agentes para o local. Equipes da Polícia Técnico Cientifica e do Instituto Médico Legal (IML) são aguardadas no trecho.