Coronel Divino Alves anuncia saída do comando da PM de Goiás; veja vídeo 🎥

O comandante-geral da Polícia Militar de Goiás, coronel Divino Alves de Oliveira, informou que deixará o cargo nos próximos dias. Ele falou sobre o assunto em vídeo compartilhado nas redes sociais, direcionado aos policiais militares do Estado.

“Acabei de participar de uma reunião com o novo secretário de Segurança Pública, doutor Irapuan Costa Junior, e nessa reunião fui informado que haverá, nos próximos dias, troca do comandante-geral da nossa instituição”, disse. Segundo ele, o nome de seu substituto será anunciado posteriormente pelo próprio secretário.

No vídeo, Divino Alves aproveita para agradecer aos policiais que se empenham “de forma ímpar, de forma hercúlea” no desempenho de suas funções. “Rendo a você o meu mais sincero agradecimento por tudo aquilo que fizeram em prol do meu comando”, declara.

Substituto

Fontes no governo afirmam que a escolha do substituto está entre dois nomes: coronel Sílvio Vasconcellos, chefe do Estado Maior da PM, e coronel Ricardo Rocha, que atualmente está à frente do Comando do Policiamento da Capital (CPC). O anúnicio é esperado para a próxima semana, quando deve tomar posse o novo secretário estadual de Segurança Pública, Irapuan Costa Júnior.