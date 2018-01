Contratos com a Saneago estão vencidos em 64 cidades goianas

Em Goiás, 64 contratos de concessão dos municípios para a prestação de serviço de água e esgoto por parte da Saneamento de Goiás S/A (Saneago) estão vencidos. No total, 225 das 246 cidades goianas têm contrato com a estatal. O município com o acordo vencido há mais tempo é Fazenda Nova, cidade a 205 quilômetros de Goiânia cujo documento não é renovado desde 1994.&nbs...