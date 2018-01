“Considero a hipótese de cobrança de mensalidade um absurdo”, diz reitor da UFG

Quais os principais desafios da sua terceira gestão como reitor da UFG? Sem dúvida nenhuma, a gente convive com dois grandes desafios nesse momento. Um é orçamentário, já que há nitidamente uma redução dos repasses para as universidades, imposto pelo novo regime fiscal, aprovado no final de 2016, que limita a expansão do orçamento à inflação. Como o crescimento da...