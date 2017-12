Conselho de Arquitetura e Urbanismo organiza manifestação contra venda de Jóquei Clube neste domingo

A possível venda da sede do Jóquei Clube de Goiás, o mais antigo de Goiânia e que está localizado entre a Avenida Anhanguera e Rua 3, está movimentando as redes sociais e entidades diversas. Uma delas é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU) que é contra a negociação e demolição do local.

O conselho está convocando toda a população para participar de duas manifestações. A primeira será na manhã deste domingo (3), às 10 horas no Jóquei Clube, na região central.

A segunda está prevista para ocorrer no domingo (17) no mesmo horário e local. O CAU defende que a construção, que é assinado pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha, seja tombada como patrimônio histórico.

Já a atual diretoria defende que a venda da sede possibilitará a quitação de dívidas que somam R$ 40 milhões e a construção de um novo prédio no terreno do Hipódromo da Lagoinha, no Setor Cidade Jardim.