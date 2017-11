Conselho de arquitetura defende que edifício do Jóquei Clube de Goiás deve ser mantido

Após matéria publicada pelo O POPULAR, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO) enviou nota à imprensa sobre a venda da sede do Jóquei Clube de Goiás, no Centro de Goiânia.

No documento, o CAU-GO afirma que independentemente de quem venha a adquirir o local ou o uso que ele venha a ter, é primordial que seja garantida a integridade da estrutura da edificação como ela é hoje. "A edificação integra o movimento moderno brasileiro, constitui a paisagem do Centro de Goiânia e faz parte da memória afetiva e da identidade do goianiense", afirma o conselho.

Para preservar a edificação, o CAU-GO lançou a campanha #salvejóquei, que está sendo compartilhada nas redes sociais.



Confira a nota completa:

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO) manifesta sua preocupação a respeito do futuro de um dos maiores patrimônios históricos e arquitetônicos da capital e do Estado: o Jóquei Clube de Goiás. Projetado em 1962 pelo maior nome vivo da arquitetura brasileira, Paulo Mendes da Rocha, a edificação integra o movimento moderno brasileiro, constitui a paisagem do Centro de Goiânia e faz parte da memória afetiva e da identidade do goianiense.

Conforme notícia publicada no jornal O Popular desta quinta, 30 de novembro, a assembleia de sócios do clube aprovou recentemente a proposta da atual diretoria, pela venda do local. A expectativa, segundo a reportagem, é de que a venda em si ocorra ainda neste ano. Para o CAU/GO, independentemente de quem venha a adquirir o local ou do uso que ele venha a ter, é primordial que seja garantida a integridade da estrutura da edificação tal qual ela é hoje.

Além do Jóquei Clube, Paulo Mendes desenvolveu em Goiânia o projeto arquitetônico do estádio Serra Dourada, da rodoviária e de uma residência localizada na rua 83, no Centro, mais tarde transformada em uma agência do Banco do Brasil.

Em fevereiro deste ano, Paulo Mendes recebeu a Medalha de Ouro Real concedida pelo Royal Institute of British Architects (Riba). “Paulo Mendes da Rocha é um arquiteto de classe mundial e uma verdadeira lenda viva”, afirmou a presidente da entidade inglesa, na ocasião da premiação. O arquiteto também é detentor do Prêmio Pritzker (2006) - considerado o “Nobel” da Arquitetura - do Prêmio Mies van der Rohe (2000) e do Leão de Ouro da Bienal de Veneza (2016).