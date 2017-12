Conheça a história da menina de 12 anos que será adotada pela própria mãe em Goiás

Em 2015, durante uma visita à Casa de Passagem Proteger é Possível, em Luziânia, a titular local do Juizado da Infância e Juventude, Célia Regina Lara, ficou impressionada com aquela menina de cabelos cacheados que segurou fortemente em seu braço e perguntou: “Quando vou sair daqui?”. Ainda sem conhecer o histórico da garotinha, a juíza respondeu com objetividade: “Primeiro, prec...