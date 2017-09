Congresso dos bombeiros traz mais de 80 palestras e workshops para Goiânia

Começa nesta quarta-feira (13) e vai até a próxima sexta-feira (15) o Congresso Internacional de Bombeiros e Emergências (Cibe Brazil 2017), com a expectativa de dezenas de palestras e workshops de interesse para o público em geral. Personalidades como o filósofo Leandro Karnal e o oficial britânico James Le Mesurier, e os jornalistas Mara Rosa e Alexandre Garcia. O evento é aberto e gratuito e a programação pode ser acessada no site do Cibe Brazil.

Os assuntos abordados são dos mais variados, mas todos focados na construção de conhecimento e na troca de experiências em áreas distintas para atualização profissional. Le Mesurier, por exemplo, é fundador da organização de ajuda humanitária Mayday Rescue e do projeto White Helmets, que atua no resgate de vítimas da guerra na Síria. Ele atuou em várias ações de intervenção da Otan, como no Iraque, Bósnia e Palestina.

Já a jornalista Mara Rosa, que é a palestrante do início da noite desta quarta-feira, dia 13, vai falar sobre como preservar a reputação em uma época cheia de escândalos. Karnal, que vai palestrar nesta quinta-feira, dia 14, vai falar sobre a ética profissional e as redes sociais. Além das palestras, o evento contará com minicursos específicos para quem mexe com a área de segurança.

O evento será realizado no Centro de Convenções da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). A área externa será destinada para as competições multidisciplinares como a maior competição de Desafio de Habilidades de Bombeiros das Américas, a Copa Oba, que reúne 28 organizações de 17 países membros e premiará as melhores equipes de bombeiros do mundo.

A edição de 2017 do congresso conta com pelo menos 80 palestras durante o evento. As inscrições podem ser feitas pelo site Cibe Brazil para as atividades e também no local do evento para as palestras.