Confusão no Enem: Documento esquecido, carteira errada e carro trocado; assista 🎥

Poderia ser mais um roteiro de ficção, mas não, tudo isso aconteceu, neste domingo (12), na área II da PUC, em Goiânia.

O candidato Giuseppe Carlo Soares, de 20 anos, saiu de casa para o segundo dia de provas do Enem. Quando estava dentro do prédio percebeu que tinha deixado os documentos de identificação no carro.

Ele então, para não cruzar o portão, entregou a chave de um Chevrolet Celta, vermelho, para uma ambulante que estava no local e pediu para ela ajudá-lo. A moça saiu correndo e voltou segurando uma carteira azul.

Assim que Giuseppe pegou, percebeu que não era a sua carteira e imaginou que seria de sua irmã. Os dois faziam prova na mesma sala.

O candidato não pode fazer a prova e ficou do lado de fora da instituição, aguardando a saída da jovem. Quando os portões abriram às 15h30, Giuseppe contou a irmã o ocorrido e ela negou que a carteira fosse dela.

Neste momento, os irmãos foram até a ambulante que lhe ajudou horas antes e ela mostrou em qual carro pegou a carteira. Não era o dele, muito embora o outro carro também fosse do mesmo modelo, marca e mudando apenas o tom da cor vermelha. Giuseppe decidiu abrir o veículo novamente e devolver a carteira azul.

O candidato explicou toda a confusão em um vídeo exclusivo para O POPULAR. Assista abaixo: