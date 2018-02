Confusão dentro de hospital termina com paciente baleado e um policial civil ferido em Goiânia

Atualizada às 15h23 de 19/02/2018

Uma pessoa foi baleada e um Policial Civil (PC) foi agredido, na tarde desta segunda-feira (19), após uma confusão dentro do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), no setor Pedro Ludovico, na capital.

A Polícia Militar (PM) informou que um dos pacientes tentava se cortar quando um policial civil impediu a investida. Revoltado, o homem cortou o braço do policial com um pedaço de vidro.

A PM relatou, também, que o policial atirou na cintura do homem para se defender. Os dois já estão recebendo atendimento dentro do hospital. A reportagem tentou contato com o Hugo, mas até o momento os questionamentos não foram respondidos.

Posição da Polícia Civil

Em nota, a Polícia Civil (PC) diz que o paciente tentou suicídio após uma cirurgia de tórax realizada no Hugo e que na sequência ele quebrou uma janela de vidro e cortou-se com cacos, o que fez com que servidores da unidade de saúde solicitassem apoio de um policial civil que presta serviços no estabelecimento de saúde para conter o paciente.

Conforme a PC, ao chegar para prestar apoio, o policial foi agredido pelo paciente, que o atacou com cacos de vidro, causando ferimentos no rosto e braços. Diante da situação, o policial efetuou disparo de arma de fogo e atingiu o paciente. “Ambos - policial e paciente - foram medicados e não correm risco de morte”.

A Polícia Civil informou que irá instaurar procedimento para apurar o caso em sua integralidade.