O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2017) foi divulgado na manhã desta quinta-feira (18). Para consultar a nota do Enem 2017, o os candidatos precisam acessar a Página do Participante e informar o CPF e a senha cadastrada na inscrição.

Para aqueles que se esqueceram da senha, a Página do Participante tem orientações para recuperação.

Os resultados dos treineiros e os espelhos de correção das redações só serão liberados após 60 dias da divulgação regular.