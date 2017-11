Confira o que abre e fecha durante o feriado da Proclamação da República

O último feriado de 2017 acontece nesta quarta-feira (15), quando é comemorada a Proclamação da República, que aconteceu em 1889, no Rio de Janeiro, quando um grupo de militares liderados pelo marechal Manuel Deodoro da Fonseca, destituiu o imperador Dom Pedro II e assumiu o poder no país.

Veja os horários de abertura e fechamento de estabelecimentos em Goiás durante o feriado:

Shopping

Goiânia Shopping

Lojas: 10h às 22 horas/ Alimentação e Lazer: 10h às 22h30

Buriti Shopping

Lojas: 10h às 22h/ Praça de Alimentação: 10h às 22h30

Flamboyant Shopping

Lojas: 10h às 22h/ Praça de Alimentação e Lazer: 10h às 22h30

Passeio das Águas Shopping

Lojas e quiosques: 10h às 22h/ Praça de Alimentação e Lazer: 10h às 22h30/ Restaurantes externos: 12h às 22h

Shopping Cerrado

Lojas: 10h às 22h (facultativo)/ Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h

Araguaia Shopping

Lojas: 11h às 19h/ Praça de Alimentação: 10h às 22h30



Estação Goiânia

Lojas: 9h às 19h/ Praça de Alimentação: 10h às 22h



Aparecida Shopping

Funcionamento normal: 10h às 22h

Outlet Premium Brasília

Funcionamento normal: 9h às 21h

Correios

Não haverá expediente nas agências da empresa em todo o Estado. Na quinta-feira (16), todas as unidades voltarão a funcionar em horário normal. Para registrar manifestações e obter informações sobre produtos e serviços, os clientes devem acessar nosso site www.correios.com.br.

Comércio

De acordo com a Convenção Coletiva do setor varejista, o comércio poderá abrir as portas nesta quarta-feira (15). Os empreendedores do varejo estão autorizados a convocar os empregados nesta data, desde que sejam feitas as devidas compensações previstas em lei, como horas extras, vale-alimentação e folga.

A Convenção Coletiva estabelece que os lojistas somente poderão convocar os funcionários se tiverem uma autorização emitida pelo Sindilojas-GO. Para receber essa liberação, os varejistas deverão informar, obrigatoriamente, a intenção de abrir no feriado, bem como a relação de todos os empregados que serão convocados nesse dia. Caso haja descumprimento, o lojista pode ser multado pela Superintendência Regional do Trabalho durante fiscalização do órgão.

Vapt Vupt

As unidades do Vapt Vupt em todo o Estado não funcionarão. Na quinta-feira (16) as atividades voltarão ao normal.

Unidades de Saúde

Central de Medicamentos Juarez Barbosa

A unidade ficará fechada e reabre na quinta-feira (16).

Centro de Informação Toxicológica

Mesmo durante o feriado, permanece em plantão 24 horas, o Centro de Informação Toxicológica (CIT). O Disque Intoxicação 0800 646 4350 repassa para profissionais de saúde e público em geral orientações sobre intoxicações, envenenamentos e acidentes com animais peçonhentos.

Hemocentro

O Hemocentro de Goiânia ficará fechado no dia 15 de novembro. Na sexta-feira (16), retornará o atendimento normal ao público, no horário das 7h às 17h.

Central de Transplantes

A Central de Transplantes mantém um telefone de plantão, o (62) 3201-6722, para os profissionais de saúde acionarem a equipe de captação para viabilizar a doação de órgãos.

Hospitais

Os hospitais de urgências e emergências funcionarão em regime de plantão.

SUS

Os casos de urgência e emergência serão atendidos nas unidades de saúde de Goiânia que funcionam 24 horas, conforme classificação de risco, onde as situações mais graves são priorizadas.

Departamento de Controle de Zoonoses

Telefones: 3524-3131 ou 3524-3130, quando presenciados casos de animais agressores. Em caso de mordida, a pessoa ferida deve procurar com urgência a unidade de saúde mais próxima.

Para as situações de urgências e emergências em residências, locais de trabalho e vias públicas, a população deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo número 192, que conta com Central de Regulação, profissionais e veículos de salvamento.

Unidades de saúde 24 horas em Goiânia:

- Cais Amendoeiras

- Cais Jardim Novo Mundo

- Cais Chácara do Governador

- Cais Jardim Guanabara III

- Cais Cândida de Moraes

- Cais Finsocial

- Ciams Novo Horizonte

- Cais Campinas

- Cais Deputado João Natal

- Cais Bairro Goiá

- Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia - Crof

- Hospital e Maternidade Dona Iris

- Maternidade Nascer Cidadão

- Pronto Socorro Psiquiátrico Wassily Chuc

- Ambulatório Municipal de Queimaduras (Núcleo de Queimaduras agora funcionando dentro do Cais Campinas)

- Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Residencial Itaipu

- Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região Noroeste

Prefeitura de Goiânia

Serviços da administração municipal em regime de plantão. O expediente dos servidores será retomado na quinta-feira (16).

Assistência Social

As equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) percorre as ruas de Goiânia realizando a busca ativa 24 horas por dia. A população pode entrar em contato pelo telefone 3524-7389.

Central de Óbitos de Goiânia

Funciona 24 horas.

Outras unidades que também têm atividades normais durante o período são a Casa da Acolhida (3524-2480), o SOS Criança e Complexo 24 Horas (3524-1859 / 3524-1856) e o Residencial Professor Niso Prego (3524-1882).

Comurg

Mantém os trabalhos essenciais, como varrição, coleta de lixo orgânico e seletivo e de resíduos infectantes. Os atendimentos nos casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos não sofrem interrupção. Os usuários poderão solicitar serviços pelo telefone 3524-8555.

Guarda Municipal

A segurança dos prédios e logradouros públicos do município, como escolas, parques e unidades de saúde, continua sendo realizada diariamente pelos agentes da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM).

Transporte coletivo

No período do feriado, ônibus vão circular com planilhas especiais na região metropolitana de Goiânia. A equipe de fiscalização da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) vai monitorar o serviço do transporte coletivo durante o feriado. Para atender à população neste período, a CMTC determinou que o serviço seja reforçado com viagens extras, que devem ser colocadas em circulação caso haja necessidade.

A população pode entrar em contato com a CMTC pelos telefones 0800 646 1851/ 3524-1851 (Ouvidoria) e whatsapp 9943-1620 e também na sede da companhia, na 1ª Avenida, 486, Setor Leste Universitário.