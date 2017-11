Confira o antes e o depois do reservatório do Rio Meia Ponte após chuvas

Além de amenizar a temperatura na capital, o fim de semana chuvoso também veio para melhorar a situação do nível dos rios e reservatórios da Grande Goiânia.

O repórter fotográfico Diomício Gomes registrou na manhã desse domingo (12) um trecho do Rio Meia Ponte, na altura da antiga Usina Hidrelétrica do Jaó, às margens da BR-153, onde o volume de água voltou a se apresentar regular.

No dia 20 de setembro, Diomício tirou uma foto do mesmo local onde era possível ver o leito do rio assoreado e com muitos pneus, volume de água bem abaixo do normal, com a margem bastante reduzida.

Mas a previsão de chuva deve ser interrompida nesta segunda-feira (12). Segundo os meteorologistas do site ClimaTempo, as precipitações devem retornar apenas na terça-feira, com pancadas isoladas durante o dia.

Segundo a Saneago, nesse fim de semana não houve falta de água nos bairros da Grande Goiânia. “A Companhia está mantendo produção máxima de água tratada no Sistema Meia Ponte com cerca de 2 mil litros de água tratada por segundo”, afirma em nota.

Confira o antes e depois: