Confira no mapa os 57 pontos de alagamento, inundações e enxurradas em Goiânia

Com o volume de chuva acima do normal, os alagamentos aparecem e causam transtornos em vários pontos de Goiânia. Nos dias chuvosos alguns trechos que representam perigo exigem máxima atenção dos motoristas.

A capital tem capacidade de escoar, sem danos, uma precipitação diária de 14mm. No último fim de semana foram registrados 24,8mm, segundo os dados do Sistema de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás (Simehgo).

Além da intensidade as chuvas, a falta de escoamento da água pelas bocas de lobo causam as enxurradas. A Secretaria Municipal de Infra Estruturas e Serviços Públicos (Seinfra) alega que a limpeza é feita diariamente e que neste ano mais de 28 mil bocas de lobo receberam o serviço.

Para ajudar você, pegamos um levantamento feito pela Defesa Civil de Goiânia e colocamos no mapa os 57 pontos críticos de alagamento, inundações e enxurradas.

Confira no mapa:

Evite se puder!

SETOR | DELIMITAÇÃO

1 | Parque Amazonas | Avenida Feira de Santana (Córrego Serrinha)

2 | Vila Redenção | Rua nonato Mota (Córrego Botafogo)

3 | Parque Amazonas | Rua C-183 (Córrego Botafogo) *

4 | Parque Amazonas | Avenida José Rodrigues de Morais Neto. (Córrego Serrinha)

5 | Parque Amazonas | Rua Anacá, Chacra 67,107 e 108 (Córrego Minaçu)

6 | Jardim américa | Avenida C- 107 (Córrego Cascavel)

7 | Setor Pedro Ludovico| Avenida 2ª Radial (Córrego Botafogo) **

8 | Vila Novo Horizonte | Avenida Mauricio Gomes (Córrego Macambira)

9 | Jardim Presidente | Avenida Presidente Kubischek (Córrego Macambira)

10 | Vila Alto da Glória | Avenida Recife (Córrego Barreiro)

11 | Setor Novo Horizonte| Avenida Miguel do Carmo (Córrego Macambira)

12 | Parque Amazonas | Avenida D. Teresinha de Morais (Córrego Mingau)

13 | Jardim Planalto | Avenida T-9 (Córrego Cascavel)

14 | Jardim Esmeralda | Rua Teresina (frente a Unifan)

15 | Vila Novo Horizonte| Avenida Cesar Lates (Córrego Macambira) **

16 | Setor Pedro Ludovico | Avenida 3ª Radial (Córrego Botafogo)

17 | Jardim América | Rua C-107, com Rua C-190 (próximo a DPCA)

18 | Setor Aeroviário | Avenida Anhanguera com Rua 13 (terminal do Dergo)

19 | Setor Aeroviário | Córrego Cascavel (prox. Fac. Padrão)

20 | Jardim América | Av. C-206, com Av. C- 198 (prox. Bar Mourão)

21 | Setor Bueno | Av. T -9 (prox. Clube Oasis)

22 | Setor Bueno | Av. T-10 (ao lado do Parque Vaca Brava/Gyn shopping)

23 | Setor Bueno | Av. T-8, esq. C/ T- 27 (prox. Instituto Ortopédico)

24 | Setor Bueno | Avenida T-8, com T -30 (Prox. Praça Farias Brito)

25 | Conjunto Caiçara | Rua Dona Maria Kubstcheck c/ Irmã Helena de Fiqueiredo

26 | Campinas | Av. Anhanguera c/ Quintino Bocaiuva

27 | Centro | Av. Dona Gercina Borges C/Alameda dos Buritis

28 | Centro | Av. 85 c/ Praça Pedro Ludovico Teixeira

29 | Centro | Av. Paranaíba com Rua 23 (Frente ao Estádio Olímpico)

30 | Centro | Avenida Paranaíba (Frente ao Ginásio Rio Vermelho)

31 | Cidade Jardim | Av. Armando de Godoy (Prox. Detran)

32 | Setor Coimbra | Rua 217 com a Praça A

33 | Curitiba III | Av. Oriente c/ Rua JC51

34 | Estrela Dálva | Av. Oriente com Airton Sena

35 | Setor dos Funcionários | Av. Anhanguera com Avenida Perimetral

36 | Setor Goiânia Viva | Av. Tóquio (próximo ao terminal Gyn Viva)

37 | Pq. Ind. João Braz | Rua Marajoara (entre o Bairro Goyá e João Braz)

38 | Jardim Guanabara | Rua Belo Horizonte (prox. Igreja Católica Jesus Bom Pastor)

39 | Residencial Itamaracá | Rua RIT 13

40 | Residencial Itamaracá | Rua RIT c/ rua SP 19 (Prox. Ribeirão Anicuns)

41 | Jardim Novo Mundo | Av. Anhanguera (Prox. Viaduto da BR 153)

42 | Setor Oeste | Avenida Anhanguera (Baixada do Lago das Rosas)

43 | Setor Oeste | Avenida T-7 com a Rua 31 (Prox. à Fibrauto)

44 | Setor Oeste | Avenida T-7, com Ruy Brasil Cavalcante (prox. Paróquia São Paulo Apóstolo)

45 | Setor Oeste | Av. Assis Chateaubriand (Prox. Fórum)

46 | Setor Pedro Ludovico | Av. 1ª Radial (Prox. ao HUGO)

47 | Setor Perim | Rua da Alegria com Viela da Geni e da Mina

48 | Recanto do Bosque | Av. Goiás com a Av. Mangalô (Prox. Igreja Comunidade Boas Novas)

49 | Setor Santo Hilário | Rua Abel Rodrigues (Prox. Córrego Ladeira)

50 | Setor Sul | Rua 87, próximo a (Praça do Ratinho)

51 | Setor Sul | Rua 83 com a Rua 83-A (Prox. à Praça Cívica)

52 | S. Centro Oeste | Avenida B, com rua 41

53 | Conjunto Vera Cruz | Av. Gercina Borges Teixeira (prox. Avenida Frei Confalone)

54 | Setor Bueno | Av. T-2 c/ Avenida T-8

Jardim América | Avenida C -107 c/ a Rua C-187

56 | Jardim Goiás | Viaduto da avenida H c/ Av. Jamel Cecílio

57 | P. Ind. João Braz I e II | Av. Francisco Alves de Oliveira, Entre o João Braz I e o II (Córrego São José)

*Onde houve mortes

Fonte: Levantamento da Defesa Civil Municipal entre 2014 e 2017