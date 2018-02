Confira as imagens deste sábado (10) do carnaval em Caldas Novas e cidade de Goiás

Seja nas ruas da cidade de Goiás ou nos tradicionais clubes de Caldas Novas, o folião não ficou parado neste sábado (10) de carnaval.

O carnaval de Caldas Novas reuniu milhares de turistas no primeiro dia de festa. Donos de hotéis estão com expectativas altas para os próximos dias também. Os visitantes curtiram as atrações dos clubes e também dos shows organizados pela Prefeitura na Praça Mestre Orlando.

Veja nossa galeria de fotos.