Com som automotivo na Praça do Rosário e no Lago Azul, milhares de turistas se divertem na cidade de Três Ranchos. Quem não fica na festa “oficial” improvisa a folia do próprio jeito. É comum ver pessoas nas calçadas de residências com uma lata de cerveja na mão e o som do carro ligado.

A Prefeitura de Três Ranchos estima que pelo menos 10 mil pessoas vão passar pela cidade nos dois próximos dias de festa.

