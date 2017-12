Confira a lista das famílias sorteadas para casas do Residencial Jardins do Cerrado 10

A Prefeitura de Goiânia realizou, no último sábado (2), o sorteio de 120 unidades habitacionais localizadas no Jardins do Cerrado X, na região Oeste da capital. O empreendimento está sendo construído em parceria com a Caixa Econômica Federal e Agência Goiana de Habitação (Agehab) e deverá ser entregue às famílias selecionadas ainda no primeiro trimestre do próximo ano.

O sorteio, que foi coordenado por técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), foi acompanhado por cerca de 200 pessoas inscritas no Programa Municipal de Habitação da Prefeitura de Goiânia e também foi transmitido ao vivo, via internet, na página da secretaria no Facebook.

Para acessar a lista das famílias sorteadas, clique aqui.

As pessoas selecionadas devem apresentar a documentação que comprova os dados informados (listados abaixo) na Superintendência de Habitação da Seplanh, localizada no Bloco E, 1º andar - Paço Municipal, até o dia 29 de dezembro. A prestação para o beneficiário não deve ultrapassar 30% da renda da família, financiados pela Caixa. Além das parcelas do financiamento, o beneficiário terá que arcar com as despesas de condomínio.

Lista de documentos - 03 cópias de cada

1. Identidade (RG);

2. CPF;

3. Titulo de Eleitor;

4. Carteira de Trabalho;

5. Comprovante de Estado Civil:

– Se solteiro (a): certidão de nascimento;

– Se em união estável: declaração de União Estável;

– Se casado (a): certidão de casamento;

– Se viúvo (a): certidão de casamento e certidão de óbito;

– Se divorciado (a): certidão de casamento com averbação de divórcio;

– Se separado (a): Separação de corpus.

6. Possuir filhos:

- Menores de 18 anos: certidão de nascimento;

- Maiores de 18 anos: CPF. RG, Título de Eleitor;

7. PNE: Laudo médico com nº CID ou benefício de prestação continuada (permanente);

8. Se pensionista, aposentado ou recebendo auxílio doença: extrato do INSS (atual);

9. Se participa de algum programa social: cartão e extrato do benefício (atual);

10. Contrato de locação (caso não possua comprovante de endereço no nome);

11. Comprovante de Endereço Atual no nome do titular: água, energia, telefone, correspondência bancária, carnê de comércio local ou matrícula dos filhos menores;

12. Comprovante de que reside no município de Goiânia, há pelo menos 05 (cinco) anos em nome do titular: água, energia ou telefone, histórico escolar de ensino médio ou fundamental, contrato de aluguel com autenticação em cartório;

13. Se pagar aluguel: Recibo de pagamento de aluguel – contrato de aluguel;

14. NIS (Número de Identificação Social) feito na SEMAS.