Concessionária distribui mais de 17 mil preservativos em Goiás no Dia Mundial de Combate a Aids

A concessionária Triunfo Concebra vai distribuir 17.010 mil preservativos nesta sexta-feira (1), Dia Mundial de Combate a Aids, nas praças de pedágio de Goianápolis (GO) e Florestal (MG).

Segundo a empresa, a ação visa reforçar a importância do uso para evitar doenças sexualmente transmissíveis. A campanha “Prevenção. Leve sempre com você” reforça aos usuários a importância de checar os itens de segurança antes de sair de casa incluindo o preservativo, considerado o método mais eficaz na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, como a aids.



Aids

De acordo com o Ministério da Saúde aumentou 18% o número de pessoas diagnosticadas com a doença, cerca de 694 mil pessoas vivem com HIV. Os dados também ressaltam que 72% dessas pessoas já realizam o tratamento.

O Ministério da Saúde também reforçou que o Brasil foi o primeiro país da América Latina a utilizar, desde janeiro deste ano, um medicamento que é considerado o melhor para o tratamento do HIV.