Comurg: Coleta de lixo na região da 44 será reavaliada

Após reunião realizada nessa sexta-feira (16) entre representante dos lojistas da Rua 44 e a Companhia de Urbanização (Comurg) ficou definido que a produção de lixo da região será reavaliada em 30 dias. A Comurg notificou 11 galerias no final do mês de dezembro para que elas assumissem a responsabilidade pela destinação final do lixo por serem enquadradas como grandes geradores de resíduos, mas os empresários discordam da avaliação e, por isso pediram o encontro.

Decreto municipal de setembro de 2017 determina que quem produz média semanal de 1,4 mil litros ou 200 litros diários devem arcar com a responsabilidade pelo lixo. Presidente da Associação de Empresários da Região da 44 (AER44), Jairo Gomes entende que poucos empreendimentos da região se enquadraria nessa exigência. “O encontro dessa manhã foi proveitoso, conseguimos esse prazo para que a produção de lixo seja reavaliada. Não queremos descumprir a lei, mas queremos que ela seja justa”, destacou Gomes.

Presidente da Comurg, Denes Pereira diz que em momento nenhum houve interrupção da coleta de lixo na região da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário. “Nós fazemos a coleta diária nesse local. Sabemos que é uma região com uma produção intensa de lixo e, por isso, demandamos uma atenção especial para essa região.” O presidente ainda diz que a lei tem a intenção de incentivar a população a produzir menos lixo. “É uma recomendação nacional, temos lei e decreto municipal. Temos que se fazer cumprir”, afirma.

Até que essa situação se resolve, o presidente da Comurg explicou que continuará a fazer a coleta no local. Ele destacou incremento de pessoal aos domingos, por conta da Feira Hippie, além dos caminhões compactadores e escala ampliada de servidores para atender a demanda do local. Denes Pereira destaca que mais de 11 toneladas são coletadas aos domingos. Além disso, a Comurg informou que realiza remoção de entulhos, galhos e resíduos especiais com caminhões, máquinas e equipe de operários uma vez por semana.