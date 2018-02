Comurg alerta para descarte correto de lixo durante carnaval em Goiânia

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) está com equipes de limpeza em estado de alerta neste feriado de carnaval. Apesar de seguir com programação dos serviços, os trabalhadores foram orientados a dar uma atenção especial aos locais onde há maior concentração de folias de rua. De acordo com informações do órgão, neste período pode haver aumento significativo no volume de descarte irregular, chegando até 10% após as atividades carnavalescas.

Os pontos da capital que receberão maior aglomeração de pessoas e que, consequentemente, vão gerar mais lixo terão equipes da Comurg para monitorar o asseio e conservação das vias. Geralmente, esses pontos são nas regiões Central e Sul, como Avenida Circular, no Setor Pedro Ludovico, Avenidas T-63, Avenida 85 e Avenida T-11 no Setor Bueno, dentre outras.

Segundo o presidente da Companhia, Denes Pereira, a sujeira que o carnaval deixa nas cidades é um dos maiores problemas nesse pós-feriado. “As latas de alumínio, garrafas de vidro, copos plásticos e panfletos de divulgação são facilmente encontrados nas ruas, entupindo bueiros e aumentando o risco de enchentes”, explica.

Esse aumento do lixo gera impactos na coleta e varrição, que ficam sobrecarregadas. Denes faz um apelo para que os festejantes cooperem e gerem menos lixo nas ruas. Uma boa dica é o uso de embalagens retornáveis, aliado à redução de desperdício de comida e de bebida. “Cada cidadão tem sua parcela de responsabilidade com os resíduos que deixa para trás durante o carnaval. Queremos que os goianienses aproveitem as festas e as folias das ruas, os bloquinhos e marchinhas, mas que também ajudem a cuidar da cidade”, finaliza.

Dicas de cooperação de limpeza:

• Jogar embalagens e outros resíduos nas lixeiras mais próximas;

• Evitar o uso de material descartável. Leve seu próprio copo ou sua própria sacolinha de lixo.

• Para um carnaval mais sustentável, vale também reaproveitar aquilo que iria para o lixo, utilizando material reciclável para a criação de fantasias, adereços e máscaras;

• Reutilizar fantasias de carnavais passados;

• Gastar menos combustível, utilizando o transporte público ou carona de amigos para chegar aos pontos da festa;

• Acondicionar bem o lixo gerado;

• Não quebrar garrafas e, caso aconteça, acondicionar corretamente. Enrole em jornal ou papelão antes de colocar na lixeira.