Complexo Prisional em Aparecida de Goiânia tem terceira rebelião em cinco dias

Atualizada às 8h01.

Um princípio de motim foi registrado na Penitenciária Odenir Guimarães (POG), na madrugada desta sexta-feira (5). Esta é a terceira rebelião registrada em cinco dias no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.

Em nota, a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP) confirmou o princípio de rebelião e informou que o Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope), com apoio da Polícia Militar, entrou no presídio e retomou o controle do local. Foram registrados focos de incêndio, já devidamente controlados. Não houve mortes. Por volta das 7h foi iniciada uma revista no presídio.

Na noite desta quinta-feira (5), um princípio de tumulto foi registrado no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Uma área de cerca de 200 metros próxima ao presídio chegou a ser isolada e bloqueada pela PM-GO depois que disparos foram realizados por agentes para contenção do motim. Na ação de ontem, uma fuga foi registrada. Apesar dos tiros, não houve mortes, nem feridos.