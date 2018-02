Companhia aérea desmente boato sobre avião que explodiu no Pará

Diversas mensagens de áudio circulam nas redes sociais afirmando que um avião de grande porte explodiu no céu próximo a cidade de Belém, capital do Pará. As mensagens informam que a aeronave pertence a empresa Azul e teria cerca de 80 pessoas a bordo.

No entanto, a notícia é falsa e a companhia aérea divulgou em seu perfil do Twitter que nenhum incidente foi registrado na noite de hoje (21).