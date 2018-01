Comitiva do CNJ faz vistoria no Semiaberto, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia

Uma comitiva de integrantes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) faz, na manhã desta sexta-feira (12), uma vistoria na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto do Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia. A visita tem como objetivo verificar a atual situação da unidade prisional, palco de uma rebelião que deixou 9 mortos e 11 feridos no primeiro dia do ano.

Segundo informações da rádio CBN Goiânia, a imprensa não tem acesso à porta do complexo. Policiais do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro) fazem um cordão de isolamento nas proximidades do local.

O grupo que fará a vistoria é composto por representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), da Defensoria Pública e da Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Goiás (OAB-GO). A visita atende a um pedido da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia, feito durante a reunião da última segunda-feira (8). Na ocasião, a ministra havia programado uma vistoria no local, mas desistiu por motivos de segurança, após ser informada da apreensão de artefatos explosivos dentro do complexo.

No dia 1º de janeiro, a rebelião no regime semiaberto deixou 9 mortos, sendo 2 decapitados, 11 feridos e centenas fugiram. Logo na sequência ocorreram dois motins, sendo um também no semiaberto e outro no Penitenciária Odenir Guimarães (POG).