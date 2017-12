Comerciantes reclamam de mudanças no trânsito da região 44, em Goiânia

O primeiro dia de mudanças no acesso à região comercial da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia, desagradou comerciantes na manhã desta quarta-feira (13). Em entrevista à rádio CBN Goiânia, o presidente da Associação Empresarial da Região 44, Jairo Gomes, avalia que, com as alterações,a confusão no trânsito tende a ser maior ainda nos próximos dias que antecedem o Natal.

Gomes não concorda com o fechamento de vias de acesso ao polo comercial neste período de fim de ano, em que há um aumento na quantidade de ônibus de compradores vindos de várias partes do País. Ele argumenta que, com as mudanças, os compradores terão de dar uma grande volta para só depois chegar na Rua 44.

O acesso à Marginal Botafogo pela Nova Vila e conversão à esquerda para quem está na via expressa e quer chegar à região da rodoviária estão proibidos. As medidas, adotadas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) para evitar que o tráfego fique completamente travado, como aconteceu no último final de semana, devem valer até o fim de dezembro.