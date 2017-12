Comerciante suspeito de ajudar rapaz que matou estudante de 16 anos em Alexânia é solto

O juiz substituto da comarca de Alexânia, Leonardo Lopes dos Santos Bordini, acatou o pedido da defesa e soltou na quarta-feira (7), o comerciante Davi José de Souza, de 49 anos, suspeito de ajudar Misael Pereira Olair, de 19 anos, que matou há um mês a estudante Raphaella Noviski, de 16 anos, dentro do Colégio Estadual 13 de Maio, em Alexânia.

De acordo com Bordini, a defesa de Davi provou que ele conduziu o veículo na mesma direção em que carros da Polícia Militar, o que, segundo ele, demonstra que ele não dava fuga ao jovem. “Se fosse a intenção do requerente empreender fuga, teria retornado [...], ou ainda adentrado na Rua 15 de Novembro, mas no sentido contrário aos dos Policiais Militares, vale dizer, das quatro alternativas disponíveis, escolheu exatamente aquela que o colocou frente a frente com as forças de segurança, a demonstrar, em cognição sumária, que não visava a empreender fuga”, afirmou o juiz em sua decisão.

Na manhã do dia 6 de novembro, Misael, que é ex-aluno da instituição, pulou o muro do colégio, usando uma máscara, invadiu a sala do 9º anos, disparou várias vezes contra o rosto da aluna e fugiu. Misael e Davi foram presos logo depois. A Polícia Civil indiciou o comerciante, o autor confesso e mais dois homens que venderam a arma utilizada no assassinato.

Segundo a delegada Rafaela Azzi, Misael disse que "sentia ódio" da vítima e que, por isso, resolveu comprar uma arma e matá-la. Ainda segundo Azzi, ele planejou o crime por um ano.

"Ele alega que é conhecido 'de longa data' da vítima, e que sentia muito ódio da menina. A partir do depoimento dele entendemos que ele tentou namorar com ela, mas foi rejeitado. Por conta disto, resolveu comprar uma arma, adentrar na escola onde ela estava e ceifar a vida dela", disse.