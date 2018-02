Comerciante que matou casal em Goiânia será levado a júri popular

O comerciante Ricardo de Oliveira Sousa Lobo foi pronunciado pelo homicídio do casal Camila Edna Silveira de Oliveira e Mário Silva de Moura em Goiânia e será levado a júri popular. O crime ocorreu no dia 17 de setembro do ano passado, na residência do casal, no Jardim Primavera, em Goiânia. A decisão é do juiz Eduardo Pio Mascarenhas, da 1ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri.

Segundo denúncia, o réu cometeu o crime após se irritar com Camila, que era prima de sua esposa e teria enviado fotos suas em uma festa para a mulher. Naquele mesmo domingo, Ricardo tinha saído de casa, por volta das 11 horas, falando que resolveria pendências de seu negócio, mas supostamente foi visto pela vítima em redes sociais em companhia feminina.

Quando o comerciante retornou para sua residência, por volta das 23 horas, viu sua mulher conversando com a prima ao celular e, nervoso, se dirigiu de carro à casa da vítima, no Jardim Primavera, para tirar satisfações, levando, inclusive, o filho de um ano e oito meses do casal.

Visita

Camila e Mário tinham chegado da igreja quando receberam a visita de um casal. Assim que a dupla entrou teve início uma discussão e em seguida os tiros. Mário foi alvejado ainda em casa. Já Camila tentou fugir, mas foi baleada na calçada. Após os disparos, o casal fugiu em um Volkswagen Jetta branco. Camila e Mário residiam há pouco tempo no bairro. Eles tinham acabado de comprar e reformar a casa e tinham planos de se casar.