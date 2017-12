Comerciante espanta assaltantes com vassouradas e escapa de tiros

O dono de uma lotérica reagiu a um assalto de forma inusitada na manhã deste sábado (9). Por volta das 6h30, em Acari, no Rio Grande do Norte, o empresário estava varrendo a calçada do estabelecimento quando foi abordado pelo suspeito armado. Ele deu vassouradas no homem e correu para dentro da lotérica. Na tentativa de se livrar dos golpes, o assaltante caiu no chão, atirou e saiu correndo em seguida.

Outro criminoso, que ainda se aproximava do local, chegou a apontar a arma contra o comerciante, mas fugiu junto com o parceiro. Apesar de outras pessoas estarem por perto no momento do crime, ninguém foi atingido.

Em entrevista ao G1, o dono do estabelecimento falou sobre sua reação, mas pediu para não ser identificado por questão de segurança. "Foi impulso. A gente não pensa direito na hora. Dei uma vassourada e corri pra dentro (da lotérica)", disse o comerciante.

A lotérica já tinha sido vítima de outra tentativa de assalto em novembro deste ano.