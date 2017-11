Comerciante deixa filho de 3 anos no carro para fumar maconha e é preso em Aparecida de Goiânia

Um comerciante, de 29 anos, foi preso por volta das 21h de segunda-feira (27), suspeito de deixar o filho, de apenas 3 anos, sozinho dentro de um carro enquanto fumava maconha em Aparecida de Goiânia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe estava fazendo rondas em áreas de postos de combustíveis, às margens da BR-153, quando encontrou um VW Golf estacionado em um local isolado e escuro em um desses postos.

Segundo a corporação, foi encontrada dentro do veículo, uma criança de 3 anos, e depois de cerca de 10 minutos de buscas, o pai foi localizado. Ele explicou para os policiais que é usuário de maconha e que foi fumar o "baseado", por isso deixou o filho sozinho.

No interior do carro a PRF também encontrou um recipiente plástico com uma porção de maconha.

Pai e filho foram encaminhados para o 1º Distrito Policial da Polícia Civil, onde o menino foi entregue à mãe. Ainda de acordo com a polícia, o comerciante já tem passagens por desacato, desobediência, posse de drogas para consumo próprio, furto qualificado (4x) e porte ilegal de arma de fogo.