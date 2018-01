Começa reforma da Estação Ferroviária de Goiânia

Os tapumes no entorno da Estação Ferroviária, no Setor Central de Goiânia, provam que as obras de revitalização no local já foram iniciadas. Até então, o período, que começou em meados de dezembro do ano passado, é chamado de preparação, quando é feita a limpeza do local e a avaliação da situação, ou diagnóstico, para o projeto, já que a revitalização é no Regime Dif...