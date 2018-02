Combate à violência contra a mulher no currículo escolar

Os 1.400 alunos da rede municipal de ensino da cidade de Goiás iniciaram o ano letivo de 2018 com uma novidade na grade de disciplinas. Com a sanção de um projeto da única vereadora do município, Iolanda Aquino Leite (PT), os estudantes da rede pública passam a conviver mais de perto com a Lei Maria da Penha. A medida pioneira, colocada em prática após um longo levantamento s...